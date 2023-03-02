"Зоря" оголосила про трансфер досвідченого гравця "Динамо"

Микита Бурда виступатиме за луганський клуб на правах оренди.

Луганська "Зоря" оренувала захисника київського "Динамо" Микиту Бурду.

Про це луганці повідомили на своєму офіційному сайті.

Орендна угода 27-річного футболіста з луганським клубом розрахована до завершення сезону-2022/23.

"Зоря" вже заявила Бурду для участі в УПЛ. Він гратиме за нову команду під 26-м номером.

Бурда є вихованцем "Динамо", а в першій команді дебютував у сезоні-2014/15. Загалом у складі "біло-синіх" він провів 93 матчі у всіх турнірах та забив 7 голів.

Зазначимо, що контракт Микити з "Динамо" розрахований до 30 червня 2023 року, після чого він може залишити клуб вільним агентом.

До цього Бурда в офіційних матчах не грав понад два роки через важкі травми.

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