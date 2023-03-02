"Заря" объявила о трансфере опытного игрока "Динамо"

Никита Бурда будет выступать за луганский клуб на правах аренды.

Луганская "Заря" арендовала защитника киевского "Динамо" Никиту Бурду.

Об этом луганчане сообщили на своем официальном сайте.

Арендное соглашение 27-летнего футболиста с луганским клубом рассчитано до завершения сезона-2022/23.

"Заря" уже заявила Бурду для участия в УПЛ. Он будет играть за новую команду под 26-м номером.

Бурда является воспитанником "Динамо", а в первой команде дебютировал в сезоне-2014/15. В составе "бело-синих" он провел 93 матча во всех турнирах и забил 7 голов.

Отметим, что контракт Никиты с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2023, после чего он может покинуть клуб свободным агентом.

До этого Бурда в официальных матчах не играл больше двух лет из-за тяжелых травм.

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