Шольц раскритиковал противников поставки оружия в Украину: вспомнил Бучу и Мариуполь

По его словам, мира только словами нельзя достичь.

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике противников поставки оружия в Украину. Он подчеркнул, что, мол, одними заявлениями и словами мира не достичь.

Об этом Шольц сказал, выступая в бундестаге, пишет DW.

"Любовь к миру не означает подчинения великому соседу", – заявил канцлер.

По его словам, мира не будет, если сторонники поставок вооружения будут кричать, мол "больше никаких войн и одновременно потребовать, чтобы все поставки вооружений в Украину были прекращены".

Также Шольц вспомнил Бучу, Краматорск, Изюм, Мариуполь, "где солдаты Путина нанесли непостижимые страдания мирному населению Украины и совершили самые ужасные из военных преступлений".

"Мы знаем, какая судьба ждет украинцев при российской оккупации", — добавил Олаф Шольц.

Напомним, глава немецкого Федерального архива Михаэль Голман считает, что следует записывать телефонные переговоры Олафа Шольца и Владимира Путина. Пока ряд оппозиционных политиков Германии предполагают, что канцлер мог умышленно затягивать с поставками вооружения в Украину из-за угроз главы Кремля.

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