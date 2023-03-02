Весной Путин хотел подписать капитуляцию Украины, но планы провалились – эксперт

Весной 2023 года российский президент-диктатор Владимир Путин планировал подписать капитуляцию Украины. Зимний период был трудным этапом войны, на который в Кремле очень рассчитывали.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

В частности, в сентябре прошлого года в Москве начали переформатировать командование так называемой "специальной военной операции". Также страна-агрессорка делала ставки на удары по украинской энергоструктуре, пытаясь создать условия энергетического геноцида.

"В Кремле рассчитывали как раз на 1 марта мать уже сломанной Украины и Запада, который устал поддерживать Украину, а также полностью прекратил не только военную, но и экономическую поддержку. То есть на весну Путин рассчитывал подписывать капитуляцию Украины", — отмечает Михаил Самусь.

По его словам, с военной точки зрения враг пытался проломить оборону Украины на Донбассе, чтобы охватить три направления: с севера, востока и юга, а также выйти на Краматорск и Славянск. им самим в Кремле планировали завершить оккупацию Донецкой и Луганской областей.

"Тогда они и провозглашали несколько провальных дат и переформатирований, они привлекли десятки тысяч заключенных "вагнеровцев", провели частичную мобилизацию. Идея была в том, что этих сил хватит, чтобы полностью захватить Донбасс и на фоне экономической дестабилизации в нашей стране весной выйти на капитуляцию Украины. Путин таким образом хотел выйти из катастрофической ситуации. Во-первых, он подал бы это россиянам как победу. Во-вторых, ушел бы от наказания как военный преступник. В-третьих, ушел бы от выплат компенсаций Украине", — пояснил эксперт .

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Путин пытается превратить войну в Украине в затяжной конфликт. В частности, диктатор рассчитывает на такие козыри в войне, как затягивание конфликта и истощение западных экономик.

Читайте также: