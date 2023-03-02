Навесні Путін хотів підписати капітуляцію України, але плани провалилися - експерт

Також у Москві намагалися проламати оборону ЗСУ на Донбасі.

Навесні 2023-го російський президент-диктатор Володимир Путін планував підписати капітуляцію України. Зимовий період був важким етапом війни, на який у Кремлі дуже розраховували.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

Зокрема, торік у вересні в Москві розпочали переформатовувати командування так званої "спеціальної військової операції". Такж країна-агресорка робила ставки на удари по українській енергоструктурі, намагаючись створити умови енергетичного геноциду.

"В Кремлі розраховували якраз на 1 березня мати вже зламану Україну і Захід, який втомився підтримувати Україну, а також повністю припинив не тільки військову, а й економічну підтримку. Тобто на весну Путін розраховував підписувати капітуляцію України", - наголошує Михайло Самусь.

За його словами, з військової точки зору ворог намагався проламати оборону України на Донбасі, щоб охопити три напрямки: з півночі, сходу і півдня, а такод вийти на Краматорськ та Слов’янськ. им самим у Кремлі планували завершити окупацію Донецької та Луганської областей.

"Тоді вони і проголошували кілька провальних дат і переформатувань, вони залучили десятки тисяч ув’язнених "вагнерівців", провели часткову мобілізацію. Ідея була в тому, що цих сил вистачить, аби повністю захопити Донбас і на тлі економічної дестабілізації в нашій країні навесні вийти на капітуляцію України. Путін таким чином хотів вийти з катастрофічної ситуації. По-перше, він подав би це росіянам як перемогу. По-друге, уникнув би покарання як військовий злочинець. По-третє, уникнув би виплат компенсацій Україні", - пояснив експерт.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Путін намагається перетворити війну в Україні у затяжний конфлікт. Зокрема, диктатор розраховує на такі "козирі" у війні, як затягування конфлікту та виснаження західних економік.

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