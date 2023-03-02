Внутрішнє протистояння між громадянами Росії: у ГУР прокоменували події у Брянській області

Інцидент із "диверсантами" у Брянській області РФ — це внутрішнє протистояння між громадянами Росії.

Про це повідомив речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов, передає "Суспільне".

"Так звана Російська Федерація — це абсолютно нестабільне утворення з колосальною кількістю внутрішніх конфліктів: міжнаціональних, соціальних, політичних. І справді, мають місце, зокрема, ось такі речі, що говорить про протистояння в середині самої РФ між громадянами самої Російської Федерації", — сказав він.

За словами представника ГУР, є публічні свідчення перебування бійців "Русского Добровольческого корпуса" на тій території.

"Це свідчить про те, що напевно народ Росії починає прокидатися проти кривавої путінської диктатури", — припустив Юсов.

Також він додав, що інформацію щодо загиблих чи травмованих потрібно перевіряти додатково.

"Наскільки відомо, зокрема із заяви РДК, що вони воюють не проти цивільного населення, а виключно проти режиму Путіна і тих хто йому служить", — уточнив Юсов.

Нагадаємо, що відповідальність за інцидент із обстрілом у Брянській області взяв на себе "Російський добровольчий корпус. ТСН.ua зібрав всі подробиці інциденту на Брянщині.

Що відомо про РДК

На відео РДК, яке з'явилося сьогодні після інциденту на Брянщині — Олександр із позивний "Фортуна" (він тримає прапор в руках). За інформацією "Суспільного", це росіянин, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії у складі добровольчого формування пішов захищати Ірпінь Київської області, де і проживав до цього. Він родом з Новосибірська, живе в Україні з 2017 року.

Другий чоловік в кадрі — командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін. У сюжеті ТСН він розповідав, що є москвичем у другому поколінні.

Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ ЗСУ, сформований у серпні 2022 року. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. За словами Нікітіна, його підрозділ перебуває у складі 98 батальйону ТрО Азов Дніпро.

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