Политики предполагают, что канцлер мог умышленно медлить с передачей вооружения.

Глава немецкого Федерального архива Михаэль Голман считает, что следует записывать телефонные переговоры канцлера Олафа Шольца и российского президента-диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет на Deutsche Welle.

Отмечается, что телефонные разговоры пока не записываются. Впрочем, такую практику стоило бы изменить, считает Михаэль Голман.

Издание DW пишет: сейчас ряд оппозиционных политиков Германии предполагают, что канцлер мог умышленно затягивать с поставками вооружения в Украину из-за угроз главы Кремля. "Сам Шольц угрозы возражал", — отмечает DW.

Напомним, представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что Шольц будет продолжать звонить Путину. Мол, это правильно, даже несмотря на отсутствие каких-либо результатов.

К слову, на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетовал, что президенты Франции и Германии уже длительное время не инициировали контакты с Владимиром Путиным. По словам Пескова, несмотря на заявления о готовности "поддерживать контакт", лидеры Франции и Германии этого не делают.

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