Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе

Генсек надеется, что президент сможет приехать в Литву.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Владимира Зеленского на саммит Альянса в литовском Вильнюсе.
Об этом генсек сказал в интервью изданию LRT.
"Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Я твердо верю, что это будет сильным знаком нашей солидарности, поддержки, которую союзники оказывают Украине", — подчеркнул он.
Столтенберг говорит, что Вильнюсский саммит НАТО будет важным. В частности, он продемонстрирует поддержку Украины: "Я надеюсь, что мы договоримся о новых шагах и мерах, долгосрочной поддержке Украины, расширении нашего партнерства с Альянсом".
По словам Столтенберга, он надеется, что Зеленский сможет приехать. Впрочем, отметил генсек, это будет зависеть от ситуации в Украине.
Напомним, по словам генсека Альнсу, завершение войны в Украине не станет возвращением к нормальным отношениям с Россией. Столтенберг отметил, что Путин "решил отойти от сотрудничества и диалога" и разрушил основополагающие принципы глобальной безопасности, напав на соседние страны и пытаясь "взорвать наши демократические государства".
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