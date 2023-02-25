Подоляк рассказал, чем Зеленский отличается от Путина.\

Уже практически в первый день войны украинский президент Владимир Зеленский "обнулил" российского диктатора Владимира Путина. На контрасте было показано, почему "фюрер" никогда не выиграет.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, Зеленский показал, кто такой "современный смелый лидер, который берет на себя ответственность, несмотря на то, что происходит вокруг".

"На контрасте было показано почему Путин труслив, почему Путин неадекватен, почему Путин не современен, почему Путин опасен и почему он никогда не выигрывает. На фоне Зеленского это невозможно", — подчеркнул Подоляк.

Представитель ОП говорит, что на фоне украинского президента образ кремлевского диктатора Путина деградировал. Так, глава Кремля "быстро превратился из человека, которого опасались, в человека, над которым смеются, от которого ничего не ждут, потому что он чрезвычайно предсказуем — особенно в своих выступлениях".

Напомним, Подоляк назвал визит Байдена в Киев "точкой на политическом движении" российского президента Владимира Путина. По его словам, Баден пребыванием в Украине демонстративно показал, что "сегодня есть он глобальный игрок, Зеленский глобальный игрок и нет больше Путина".