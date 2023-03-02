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На фермі народилося козеня-циклоп: який вигляд воно має (фото)

На фермі народилося козеня-циклоп: який вигляд воно має (фото)

Фото: pixabay.com

У тварини немає ніздрів, вона дихає ротом і постійно задихається.

Тайські фермери були спантеличені після того, як в агротуристичному комплексі Farmsook Homestay, що в місцевій провінції Утайтхані, на світ з'явилося рідкісне однооке козеня. 

Про це повідомляє The Mirror.

Власниця ферми Супарат Джітланг сказала, що у кози народилося козеня-мутант. Жінка була вражена, коли побачила тварину з одним оком і без носа.

"Давно вирощую кіз, але вперше побачила таке", — пояснила власниця ферми, додавши, що, за винятком незвичайної зовнішності, дитинча в цілому здавалося здоровим.

У тварини немає ніздрів, вона дихає ротом і постійно задихається, ковтаючи повітря.

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

На думку дослідників, це випадок циклопії, рідкісного генетичного дефекту, при якому під час розвитку мозок не розділяється правильно на дві півкулі.

Власниця ферми побоюється, що козеня скоро помре від виснаження через проблеми з диханням.

Нагадаємо, у Туреччині на фермі народилось козеня-мутант з двома очима в одному.

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