РФ "привітала" Хмельниччину зі Спасом: що відомо про наслідки ворожої атаки

Внаслідок атаки дві жінки поранено, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

Сьогодні вночі, 19 серпня, під час повітряної тривоги, російські окупанти знову завдали ударів по Хмельницькій області.

Про це розповів мерший заступник начальника місцевої ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, у кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.

Внаслідок атаки дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

"Оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога", – запевнили в ОВА. Інших деталей про нічну атаку не повідомили.

Нагадаємо, що цієї ночі Сергій Тюрін повідомив, що в Хмельницькій області лунали вибухи, у регіоні працювали сили та засоби ППО.

Цієї ночі, 19 серпня, росіяни здійснили чергову повітряну атаку по території України. З району Курська окупанти випустили 17 ударних дронів. Повітряні сили збили 15 з них.

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