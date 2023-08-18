В Україні почастішали тривоги через МіГи: що це означає

Протягом минулої доби чотири рази злітали у повітря російські МіГи, а тому в Україні оголошували масштабні повітряні тривоги. Ймовірно, такі заходи ворога пов'язані із виявлення позицій. Адже підіймання літаків пов'язані з виявленням систем протиповітряної оборони.

Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк

"Ворог може активно збирати інформацію. Спостерігаємо, що ця активність досить висока. За минулу добу на Миколаївщині двічі був знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня типу "Мерлін", який теж збирав інформацію. Заліт так глибоко за лінію фронту якраз свідчить про те, що перевіряється наявність та готовність систем протиповітряної оборони", - розповіла представниця ЗСУ.

Гуменюк нагадала, що під час однієї з минулих атак окупанти використали в одну з хвиль запусків безпілотників, щоб з'ясувати, як і де спрацює українська ППО, спрямувавши її по Миколаївщині. Вже після цього росіяни використали напрямок Чорного моря для наступних хвиль, адже у Миколаївській області було бездоганно відпрацьовано по "Шахедах".

"Це може свідчити про певні підготовки. Аналітики зауважували, що тяжіння до сакральних дат у росіян зберігається. 23-24 серпня їм може не давати спокою, і вони спробують не давати спокою і нам", - наголосила Гуменюк.

Як повідомлялося, в Україні у четвер, 17 серпня, кілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу. Адже існувала загроза ракетних ударів.

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