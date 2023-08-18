В Украине участились тревоги из-за МиГи: что это значит

За прошедшие сутки четыре раза взлетали в воздух российские МиГи, а потому в Украине объявляли масштабные воздушные тревоги. Вероятно, такие меры врага связаны с выявлением позиций. Ведь подъем самолетов связан с обнаружением систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Враг может активно собирать информацию. Наблюдаем, что эта активность достаточно высока. За прошедшие сутки в Николаевской области дважды был уничтожен беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня типа "Мерлин", который тоже собирал информацию. Залет так глубоко за линию фронта как раз свидетельствует о том проверяется наличие и готовность систем противовоздушной обороны", — рассказала представитель ВСУ.

Гуменюк напомнила, что во время одной из прошлых атак оккупанты использовали в одну из волн запусков беспилотников, чтобы выяснить, как и где сработает украинское ПВО, направив ее по Николаевщине. Уже после этого россияне использовали направление Черного моря для следующих волн, ведь в Николаевской области было безупречно отработано по "Шахедам".

"Это может свидетельствовать об определенных подготовках. Аналитики отмечали, что тяготение к сакральным датам у россиян сохраняется. 23-24 августа им может не давать покоя, и они попытаются не давать покоя и нам", — подчеркнула Гуменюк.

Как сообщалось, в Украине в четверг, 17 августа, несколько раз объявляли масштабную воздушную тревогу. Ведь была угроза ракетных ударов.

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