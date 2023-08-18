В українській розвідці висловилися про закінчення війни

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголошує, що війна закінчиться звільненням українських земель.

Про це представник ГУР заявив в коментарі "УНІАН".

"Головне запитання - чим закінчиться війна? Війна закінчиться звільненням українських земель і встановленням вільної незалежної держави української суверенної як невід’ємної складової європейської, євроатлантичної спільноти", - наголошує Юсов.

Представник розвідки зауважив, що не може назвати дати чи терміни. Втім, додає Юсов, Сили безпеки і оборони, а також український народ "роблять усе можливе для того, щоб перемога була якомога швидше".

"Звичайно, ми не будемо говорити про календарі, про дати. Але українські Сили безпеки і оборони, весь український народ роблять усе можливе для того, щоб ця дата була якомога швидше",- каже він.

На запитання, з чим пов'язане збільшення кількості обстрілів України, Юсов зауважив, що окупанти намагаються і далі нищити українську цивільну інфраструктуру, а також такі дії РФ - є відповіддю на успіхи українських Сил оборони з деокупації територій.

"Тим не менше, Україна продовжує звільнення власних територій і загарбникам не вдасться залякати Україну і українців", - наголосив Юсов.

Як повідомлялося, видання Times опублікувало матеріал про те, що війна в Україні не закінчиться до кінця 2023 року. Зазначається, що агресія РФ може тривати роками, принаймні поки в Росії не почнеться масштабна політична і економічна криза.

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