Астрологічний прогноз на 19 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: протягом дня життя неодноразово ставитиме людину перед вибором між добром і злом, результат якого дуже чітко позначить внутрішню сутність кожного з нас.

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: амазоніт, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: хребет, особливо його шийний відділ.

Хвороби дня: під забороною перебувають будь-які хірургічні операції за винятком екстрених та медичних процедур.

Харчування дня: їжа має бути легкою, але водночас корисною, поживною та різноманітною. Від м'яса та калорійних продуктів рекомендується відмовитися, натомість бажано включити до раціону як термічно оброблені, так і сирі овочі.

Стрижка дня: стригтися потрібно лише у разі крайньої потреби.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай будь-яких овочів та фруктів.

Магія та містика дня: можна отримувати та передавати таємні знання, а також проводити ритуали, пов'язані з силами природи – насамперед квітів та дерев.

Сни дня: сни розкажуть про спокуси, яких необхідно уникати найближчим часом.

Табу дня: не можна сумувати та журитися – необхідно налаштовувати себе на позитив.

Цитата дня: «Не можна прожити своє життя іншим. Треба вибрати те, що потрібно саме тобі, навіть якщо це не сподобається твоїм близьким» (Ніколас Спаркс).

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