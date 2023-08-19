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Астрологический прогноз на 19 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 19 августа

Астрологический прогноз на 19 августа / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в течение дня жизнь неоднократно будет ставить человека перед выбором между добром и злом, результат которого очень четко обозначит внутреннюю сущность каждого из нас. 

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: амазонит, селенит. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник, особенно его шейный отдел. 

Болезни дня: под запретом находятся любые хирургические операции за исключением экстренных и медицинские процедуры. 

Питание дня: пища должна быть легкой, но при этом полезной, питательной и разнообразной. От мяса и калорийных продуктов рекомендуется отказаться, взамен желательно включить в рацион как термически обработанные, так и сырые овощи. 

Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай любых овощей и фруктов. 

Магия и мистика дня: можно получать и передавать тайные знания, а также проводить ритуалы, связанные с силами природы – прежде всего, цветов и деревьев. 

Сны дня: сны расскажут о соблазнах, которых необходимо избегать в ближайшее время. 

Табу дня: нельзя грустить и унывать – необходимо настраивать себя на позитив. 

Цитата дня: «Нельзя прожить свою жизнь для других. Надо выбрать то, что нужно именно тебе, даже если это не понравится твоим близким» (Николас Спаркс). 

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Дата публикации
Просмотры
117
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