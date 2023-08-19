Астрологический прогноз на 19 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в течение дня жизнь неоднократно будет ставить человека перед выбором между добром и злом, результат которого очень четко обозначит внутреннюю сущность каждого из нас.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: амазонит, селенит.
За какую часть тела отвечает: позвоночник, особенно его шейный отдел.
Болезни дня: под запретом находятся любые хирургические операции за исключением экстренных и медицинские процедуры.
Питание дня: пища должна быть легкой, но при этом полезной, питательной и разнообразной. От мяса и калорийных продуктов рекомендуется отказаться, взамен желательно включить в рацион как термически обработанные, так и сырые овощи.
Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: можно собирать урожай любых овощей и фруктов.
Магия и мистика дня: можно получать и передавать тайные знания, а также проводить ритуалы, связанные с силами природы – прежде всего, цветов и деревьев.
Сны дня: сны расскажут о соблазнах, которых необходимо избегать в ближайшее время.
Табу дня: нельзя грустить и унывать – необходимо настраивать себя на позитив.
Цитата дня: «Нельзя прожить свою жизнь для других. Надо выбрать то, что нужно именно тебе, даже если это не понравится твоим близким» (Николас Спаркс).
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