Путін злякався їхати на Генасамблею ООН у складі делегації від РФ

Російський диктатор Путін підписав указ про склад делегації від РФ для участі на 78-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, однак його самого у списку нема.

Відповідай документ опублікувала пресслужба Кремля.

Повідомляється, що делегацію від крїни-агресорки очолить голова МЗС Сергій Лаврова.

Крім Лаврова до складу делегації увійдуть його заступник Сергій Вершинін і керівники п’ятьох департаментів. Також на Генасамблеї буде присутній голова зовнішньополітичного комітету Держдуми Леонід Слуцкій та посол при ООН Василь Небензя.

Відсутність самого Путіна у складі делегації пояснюється тим, що він обмежений у своїх закордонних поїздках після видання ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом.

Тиждень високого рівня є кульмінацією сесії Генасамблеї ООН, яка відкривається кожного вересня. Зазвичай у цьому заході беруть участь найвищі представники держав-членів ООН – президенти, глави урядів і міністри закордонних справ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країна агресорка Росія подала запит на відкрите засідання Ради безпеки ООН через "постачання західної зброї" Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна звернулася до ООН через російський терор у Чорному морі.

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