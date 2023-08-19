Байден висміяв Путіна та заявив про програш Росії у війні проти України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що у Росії нема шансів досягнути цілей, які вона поставила перед початком повномасштабного вторгнення в Україну, і програла віну.

Про це він заявив під час свого виступу після тристороннього саміту з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем, інформує CNN.

Президент США заявив, що аргументація російського диктатора Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну "сміховинна".

"Росія вже програла. Вона не може досягти своєї первісної мети, про яку вона заявила. Це неможливо..." - сказав він.

Крім того, він відзначив, що наслідки російської агресії проти України виходять далеко за межи Європи.

"Уявіть, якби ми нічого не зробили. І було відразу зрозуміло... що ми в ситуації, коли це може статися будь-де. Якби ми зупинилися, який сигнал це надіслало б Китаю щодо Тайваню? Який сигнал це надіслало б усьому світу?" - озвучив думку президент США.

Він заявив, що Росія влаштувала війну такого масштабу, якої не було з часів Другої світової війни, тому це не тільки проблема Європи.

Він також відзначив позицію Токіо щодо російської агресії та заявив, що Японія "також продемонструвала сильне лідерство у G7 і зробила значний внесок у фінансову та гуманітарну допомогу Україні, а також у (наданні) нелетального військового обладнання".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням збільшити допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що координатор стратегічних комунікацій Ради з національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що у НАТО не обговорюють можливості вступу України до Альянсу за рахунок відмови від територій.

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