Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16 - Пентагон

За процес підготовки відповідають Данія й Нідерланди, нагадали у Пентагоні.
Американський президент Джо Байден схвалив навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16.
Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.
"Як ви знаєте, процес підготовки очолюють Данія й Нідерланди", - відповіла вона на запитання журналіста про відбір першої групи пілотів для навчання.
Наразі США більше не повідомляють деталей щодо майбутніх тренувань.
F-16: основні характеристики
Літак F-16 - легкий багатоцільовий винищувач виробництва США, він - четвертого покоління. Попри те, що його було створено ще 48 років тому, він до сьогодні залишається основою Повітряних сил багатьох країн світу, бо він постійно модернізується.
Характеристки цього винищувача F-16 такі:
- Довжина: 15 метрів;
- Висота: 5 метрів;
- Екіпаж: 1 людина;
- Максимальна швидкість: 2+ Маха (1,500 метра за годину);
- Розмах крил: 9,5 метра;
- Тягооснащеність: 1,1;
- Максимальна злітна вага: 21,7 тонни;
- Точок підвіски: може бути до 13;
- Вага: 9,2 тис. кг.
Раніше повідомляли, що вісім українських пілотів готові до навчання на F-16.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кремль “розірвало” від рішення про F-16 для України!
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