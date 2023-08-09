Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16 - Пентагон

За процес підготовки відповідають Данія й Нідерланди, нагадали у Пентагоні.

Американський президент Джо Байден схвалив навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

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"Як ви знаєте, процес підготовки очолюють Данія й Нідерланди", - відповіла вона на запитання журналіста про відбір першої групи пілотів для навчання.

Наразі США більше не повідомляють деталей щодо майбутніх тренувань.

F-16: основні характеристики

Літак F-16 - легкий багатоцільовий винищувач виробництва США, він - четвертого покоління. Попри те, що його було створено ще 48 років тому, він до сьогодні залишається основою Повітряних сил багатьох країн світу, бо він постійно модернізується.

Характеристки цього винищувача F-16 такі:

Довжина: 15 метрів;

15 метрів; Висота: 5 метрів;

5 метрів; Екіпаж: 1 людина;

1 людина; Максимальна швидкість: 2+ Маха (1,500 метра за годину);

2+ Маха (1,500 метра за годину); Розмах крил: 9,5 метра;

9,5 метра; Тягооснащеність: 1,1;

1,1; Максимальна злітна вага: 21,7 тонни;

21,7 тонни; Точок підвіски: може бути до 13;

може бути до 13; Вага: 9,2 тис. кг.

Раніше повідомляли, що вісім українських пілотів готові до навчання на F-16.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кремль “розірвало” від рішення про F-16 для України!

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