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Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16 - Пентагон

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16 - Пентагон

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

За процес підготовки відповідають Данія й Нідерланди, нагадали у Пентагоні.

Американський президент Джо Байден схвалив навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

"Як ви знаєте, процес підготовки очолюють Данія й Нідерланди", - відповіла вона на запитання журналіста про відбір першої групи пілотів для навчання.

Наразі США більше не повідомляють деталей щодо майбутніх тренувань.

F-16: основні характеристики 

Літак F-16 - легкий багатоцільовий винищувач виробництва США, він - четвертого покоління. Попри те, що його було створено ще 48 років тому, він до сьогодні залишається основою Повітряних сил багатьох країн світу, бо він постійно модернізується. 

Характеристки цього винищувача F-16 такі:

  • Довжина: 15 метрів;
  • Висота: 5 метрів;
  • Екіпаж: 1 людина;
  • Максимальна швидкість: 2+ Маха (1,500 метра за годину);
  • Розмах крил: 9,5 метра;
  • Тягооснащеність: 1,1;
  • Максимальна злітна вага: 21,7 тонни;
  • Точок підвіски: може бути до 13;
  • Вага: 9,2 тис. кг.

Раніше повідомляли, що вісім українських пілотів готові до навчання на F-16.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кремль “розірвало” від рішення про F-16 для України!

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Дата публікації
Перегляди
1506
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