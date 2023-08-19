У ДПСУ повідомили, скільки осіб перетнуло кордон з початку серпня

Більшість людей повертається до України огляду на початок нового навчального року.

Від початку поточного місяця західний кордон України в обох напрямках перетнули понад 2,1 млн осіб.

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Про це в етері телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він заявив що наразі динаміка пасажиропотоку залишається на доволі високому рівні.

"Загалом з початку цього місяця кордон уже перетнуло понад 2 мільйонів 100 тисяч осіб в обох напрямках, але ми відмічаємо динаміку і перевагу в’їзду в Україну, ніж виїзду за межі нашої країни. Це також прослідковувалось у липні, і можу зазначити, що високий пасажиропотік залишиться як мінімум до кінця цього місяця», - розповів Демченко.

Він заявив, що більшість людей повертається до України огляду на початок нового навчального року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Польща запустять ще один потяг, який з'єднає дві країни і значно полегшить проходження кордону.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні усі пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю під час повномасштабної війни зачинені.

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