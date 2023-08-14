Виїзд чоловіків за кордон: у ДПСУ пояснили, як посилять контроль

Прикордонники і Міноборони налагоджують співпрацю щодо інформаційного обміну стосовно військовозобов’язаних осіб для унеможливлення спроб використання підроблених документів та корупційних ризиків під час виїзду громадян за межі України в умовах воєнного стану.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі виданню "Українській правді"

"Між ДПСУ і Міноборони вже певний час триває робота щодо інформаційного обміну між базою даних ДПСУ і Єдиним державним реєстром призовників і військовозобов’язаних, щоб унеможливити спроби незаконного перетину кордону, використовуючи підробні документи", - сказав він.

Від часу повномасштабного вторгнення РФ в пунктах пропуску було викрито більше 6100 осіб, які намагалися виїхати з України, використовуючи підробні документи, зокрема нібито видані ТЦК.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України дозволив виїзд за кордон особам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти, беручи участь в антитерористичній операції. Військовозобов'язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти, беручи участь в АТО, можуть залишати територію України в період воєнного стану.

26 липня президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкти щодо подовження воєнного стану і мобілізації.

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