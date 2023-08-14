Конкурент для Луніна: "Реал" підписав найдорожчого воротаря світу

Кепа Аррісабалага приєднався до "вершкових" на правах оренди.

Мадридський "Реал" оформив трансфер голкіпера "Челсі" Кепи Аррісабалаги.

Як повідомляє офіційний сайт "Королівського клубу", 28-річний іспанець перейшов до "вершкових" на правах оренди.

Орендна угода розрахований на один сезон, до червня 2024 року, без зобов'язання викупу.

Презентація Кепи у ролі гравця "Реала" відбудеться у вівторок, 15 серпня.

Додамо, що Аррісабалага є найдорожчим воротарем в історії футболу. Влітку 2018 року "Челсі" придбав іспанця в "Атлетика" Більбао за рекордну для голкіпера суму – 80 мільйонів євро.

Минулого сезону Кепа зіграв 39 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, пропустивши 45 голів.

У "Реалі" іспанець стане конкурентом українського голкіпера Андрія Луніна. Раніше основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа отримав серйозну травму та вибув на тривалий термін.

Нагадаємо, "Реал" розпочав новий сезон Ла Ліги впевненою перемогою над "Атлетиком" Більбао. У цьому матчі Луніну вдалося зберегти свої ворота "сухими".

У 2-му турі іспанського чемпіонату команда Карло Анчелотті 19 серпня зіграє з "Альмерією".

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