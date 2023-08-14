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Чи готує Росія новий великий наступ: у ГУР відповіли

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Чи готує Росія новий великий наступ: у ГУР відповіли

РФ може готувати новий наступ на Україну

РФ намагається використовувати усі можливості, щоб сповільнити наступ ЗСУ.

Великий повторний наступ РФ пророкували ще цієї зими, утім, він провалився. Попри те, що напруження знову зростає, ми не побачимо у майбутньому чогось такого, з чим не готові зіткнутись.

Про це заявив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький Представник в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, армія РФ намагається використовувати усі можливості, щоб сповільнити наш наступ.

"Вони хочуть виграти час, щоб накопичити зброю та відновити боєздатність своєї окупаційної армії. Наше завдання – цього не допустити. Агресор щодня повинен відчувати наш праведний гнів за всі вчинені ним воєнні злочини. І він відчуває", - каже Скібіцький.

Він додав, що доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя Москва не побачить і не відчує.

"Нашим Силам безпеки та оборони нелегко, але у нас немає іншого виходу, крім як продовжувати боротьбу, і ми рухаємось вперед мудро і сміливо", - резюмував представник ГУР.

Зауважимо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що на День Незалежності України – 24 серпня 2023 року – Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог перегруповується і підтягує техніку і сили| Маляр

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Дата публікації
Перегляди
1451
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