Чи готує Росія новий великий наступ: у ГУР відповіли

Великий повторний наступ РФ пророкували ще цієї зими, утім, він провалився. Попри те, що напруження знову зростає, ми не побачимо у майбутньому чогось такого, з чим не готові зіткнутись.

Про це заявив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький Представник в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, армія РФ намагається використовувати усі можливості, щоб сповільнити наш наступ.

"Вони хочуть виграти час, щоб накопичити зброю та відновити боєздатність своєї окупаційної армії. Наше завдання – цього не допустити. Агресор щодня повинен відчувати наш праведний гнів за всі вчинені ним воєнні злочини. І він відчуває", - каже Скібіцький.

Він додав, що доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя Москва не побачить і не відчує.

"Нашим Силам безпеки та оборони нелегко, але у нас немає іншого виходу, крім як продовжувати боротьбу, і ми рухаємось вперед мудро і сміливо", - резюмував представник ГУР.

Зауважимо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що на День Незалежності України – 24 серпня 2023 року – Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму.

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