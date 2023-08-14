Нагадує Сатурн: вчені виявили нову гігантську планету

Астрономи виявили на відстані в 262 світлових роки від Землі нову екзопланету. Вона здійснює повний оберт навколо зірки червоного карлика трохи більше, ніж за один земний день, і водночас тут дуже спекотно. Учені вважають, що ця планета за розміром і масою нагадує Сатурн.

Про нове дослідження пише Phys.

Ця гігантська планета обертається навколо червоного карлика TOI-4860, розташованого на відстані у 262 світлових роки від нас. Сама зірка має приблизно 30% розміру і маси наше Сонця, а температура на її поверхні становить приблизно 3000 градусів Цельсія, що майже в 2 рази менше, ніж на Сонці.

Як показали спостереження, то вона має 0,77 діаметра Юпітера і 0,27 його маси, тобто цю планету можна порівняти із Сатурном.

Також астрономи вважають, що навколо зірки TOI-4860 обертається ще одна планета, принаймні на це вказують попередні дані.

Нагадаємо, вчені під час дослідження з'ясували, що на деяких планетах зоряної системи Trappist-1, розташованої за 40 світлових років від нас, все ж могла зберегтися вода. А отже тут можуть бути умови для появи і розвитку життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

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