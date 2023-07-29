Астрономи вперше виявили "троянські планети": що це таке

У зоряній системі на відстані 370 світлових років від нас, існують дві планети, що обертаються навколо своєї зірки за однією і тією ж орбітою.

Астрономи вперше виявили дві планети, що обертаються навколо зірки по одній орбіті. Вони спостерігали цей процес у новонародженій планетній системі на відстані 370 світлових років від нас.

Про це повідомляє Science Alert.

Такі об'єкти, розташовані на одній орбіті, називаються "троянськими планетами". Цю назву дали на честь троянських астероїдів, які ділять орбіту Юпітера, перебуваючи у гравітаційно-стабільних точках уздовж неї.

Теоретично існування подібних планет було передбачено вже давно, але виявити підтвердження існування вдалося тільки наразі.

Система, в якій було зроблено відкриття, вже була відома, вона позначається PDS-70. Саме тут вчені вперше виявили сліди формування не однієї, а двох екзопланет. Це газові гіганти-немовлята, яких назвали PDS-70b та PDS-70c. Тут також було знайдено свідчення формування диска навколо однієї з протоекзопланет, PDS-70c.

Тепер вчені виявили тьмяну пляму, яка обертається по одній орбіті з PDS-70b. Розрахунки показали, що маса об'єкта, хоч би чим він був, перевищує масу Місяця вдвічі. Хоча виявлення планети ще не підтверджено, вчені вже вважають відкриття перспективним.

Об'єкт перебуває у Точці Лагранжа. Кожна система з двох тіл має п'ять таких точок: три лінії (L1, L2 і L3), що з'єднує два тіла, і дві (L4 і L5) на орбіті меншого тіла.

Раніше вчені повідомили, що у Марс вріжеться його супутник.

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