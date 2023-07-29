Скільки ще чекати до закінчення війни: прогнози українців

Для більшість українців єдиним сценарієм розвитку подій є війна до перемоги, без компромісів та поступок.

Понад три чверті українців (77%) вірять у перемогу України. Третина із них (31%) сподівається на те, що перемога настане до кінця 2023 року. А ще одна третина (32%) очікує на перемогу протягом 1-2 років (до кінця 2025)

Про це йдеться у соціальному опитування фонду "Демократичні ініціативи".

"Близько 13% українців вважають, що перемогу доведеться чекати не менше 3-5 років. Не змогли висловити думку про часові рамки перемоги понад 22% українців. Можна припустити, що у разі відсутності помітних досягнень на фронті, українці очікуватимуть на довшу тривалість війни, тоді як успіхи навпаки сприятимуть збільшення числа тих, хто вважає перемогу у війні близькою", - сказано у рузультатах опитування.

Для більш як половини опитаних єдиним можливим сценарієм розвитку подій є війна до перемоги, без компромісів та поступок.

Також, відповідно до даних опитування, думка про територіальні поступки не поширена серед українців, їх підтримує лише 6% населення. У жодному з макрорегіонів територіальні поступки не є істотно поширенішими, ніж в середньому по країні, повідомили соціологи.

Довідково:

Під час соцопитування, яке відбулося протягом 5–15 червня 2023 р., було опитано 2001 респондент віком від 18 років у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Харківській та Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються Україною й де не ведуться бойові дії). Під час опитування застосували метод face-to-face. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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