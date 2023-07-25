Україна отримає від США розвідувальні нанодрони: що про них відомо (відео)

Україна в новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів отримає партію крихітних нанодронів Black Hornet, які використовуються для проведення розвідки.

Також читайте США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів - ЗМІ

Про це інформує агентство AP із посиланням на неназваних американських посадовців.

У повідомленні зазначається, що Black Hornet – це крихітні нанодрони, які використовуються переважно для збору розвідувальної інформації, які раніше Україна вже отримувала від інших західних партнерів.

Також у новому пакеті військової допомоги, який оцінюється у 400 млн доларів, Україна отримає ракети до систем HIMARS, ракети до комплексів ППО NASAMS, а також артилерійські боєприпаси.

Також США нададуть ракетні комплекси Javelin і ПЗРК Stinger для боротьби з російською військовою технікою.

Крім того, Сполучені Штати в новому пакеті передадуть українським військовим 32 бронемашини Stryker, ракети Hydra-70, міномети, мільйони набоїв для стрілецької зброї та обладнання для розмінування.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: військовий експерт Олег Катков розповів, як дрони Black Hornet допоможуть ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія відправила до України 4 танки Leopard 2A4 і 10 броньованих автомобілів TOA M-113.

Крім того, ми раніше інформували, що Адміністрація президента США Джон Байдена впевнена в тому, що поки ракети ATACMS Україні не потрібні.

Читайте також: