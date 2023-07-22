"Повільні темпи контрнаступу": у підтримці України Заходом "є натяки на тріщини" – BBC

У США не впевнені в здатності забезпечити ЗСУ всім необхідним для другого контрнаступу.

Західні політики незадоволені "повільними темпами" контрнаступу Збройних сил України.

Про це йдеться у матеріалі BBC за підсумками міжнародного безпекового форуму, який відбувся в Аспені, США. Головним питанням якого був перебіг війни в Україні.

"Приїхавши до Аспена після тритижневого перебування в Україні, я виявив легку нервозність не тільки через темпи нинішнього контрнаступу України, а й через довгострокові зобов'язання Америки", - пише автор публікації Гордон Корера.

Україна вже місяць веде контрнаступ, і зрозуміло, що він виявився, як висловився один з виступаючих, "важким випробуванням", коли щодня вдається звільняти всього кілька метрів землі, пише автор.

Перше запитання до президента Володимира Зеленського, який виступав на форумі онлайн, було, чому все йде повільніше, ніж очікувалося.

Він терпляче пояснив, що початок контрнаступу було відкладено через брак зброї, боєприпасів і підготовки, і що це дало Росії шанс встановити більше мін і покращити свою оборону. Але він сказав, що наближається момент, коли дії "набиратимуть обертів".

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Вже після виступу Зеленського в Аспені радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в публічній заяві висловив сумнів, що винищувачі F-16 зможуть зіграти значну роль у війні. Інші американці, які брали безпосередню участь в поставках зброї, також в приватному порядку говорять, що Україна має все необхідне для контрнаступу, а переозброїти їх знову в тому ж обсязі в майбутньому може бути не так просто. Це і робить нинішній контрнаступ ключовим.

Інші американці, які були тісно залучені до постачання зброї, кажуть у кулуарах, що Україна має те, що їй потрібно для нинішнього контрнаступу, і переозброїти Збройні сили України у такому ж обсязі в майбутньому може бути не так просто. Тому наступний період на полі бою буде ключовим.

"Україна все ще намагається знайти слабке місце в обороні Росії, щоб потім застосувати сили, які вона тримала в резерві, в надії здійснити значний прорив. Якщо це спрацює, то Україна може мати сильну позицію. Але якщо вони не можуть пробитися, то розмови про безвихідь можуть бути точнішими і призвести до важких розмов", - йдеться у матеріалі.

Автор зазначає, що в західній підтримці України "є натяки на тріщини". Деякі члени Конгресу США відкрито говорили в Аспені, що їхні виборці не здатні знайти Україну на мапі, що ставить під сумнів масштаби наданої допомоги.

Особливо багато противників допомоги Україні серед республіканської аудиторії в США. Європейські партнери цим відверто стурбовані. Наприклад, міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі в Аспені виступив із заявою, що Захід не повинен дозволити російській пропаганді "спокусити себе" розмовами про патову ситуацію на фронті в Україні.

Союзники Америки усвідомлюють – і приватно висловлюють своє занепокоєння – про ризики зниження підтримки України, особливо враховуючи, що наступного року в США відбудуться вибори президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Аспенівському безпековому форумі пояснив повільне просування контрнаступу.

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