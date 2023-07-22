Арешт Гіркіна: британська розвідка спрогнозувала, чим це може закінчитися

Арешт в РФ колишнього офіцера російської розвідки Ігоря Гіркіна може викликати невдоволення його однодумців. Останніми днями його коментарі перетворилися на пряму критику президента Володимира Путіна та його перебування при владі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

У британській розвідці нагадують, що Гіркін відіграв важливу роль у війні Росії на Донбасі 2014 року та побував на передовій 2022 року.

"Цей крок, ймовірно, розлютить колег із спільноти мілблогерів і елементів у складі військової служби, які переважно бачать Гіркіна як проникливого військового аналітика та патріота", ‒ йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, Гіркін був готовий "розширити межі публічної критики" в контексті невдалого заколоту ватажка групи "Вагнера" Євгена Пригожина.

"Значно послабилося табу на неприховану критику путінського режиму", ‒ додали розвідники.

Нагадаємо, 21 липня у РФ затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Співробітники правоохоронних органів забрали його з дому, де попередньо здійснили обшуки. Найближчі два місяці до нового судового слухання він проведе в СІЗО.

Аналітики кажуть, що арешт Ігоря Стрєлкова-Гіркіна може свідчити про те, що між кремлівськими угрупованнями змістився баланс сил не на користь ФСБ.

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