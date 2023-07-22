В Україні виставили на "продаж" місто Житомир.

На одній із українських платформ оголошень опублікували пост про "продаж" Житомира за $1 млрд доларів. Особа, яка розмістила оголошення, обіцяла "зробити знижку 10% та не продавати обласний центр росіянам".

Про це пишуть у Мережі.

Оголошення про "продаж" Житомира опублікували 20 липня. "Продати" місто людина вирішила через бажання переїхати до Києва.

"Житомир сіті терміново. Продаю з наміром переїхати до Києва. Торг умісний. Москалям не продам! До завтра знижка 10%", - йшлось у повідомленні.

У Мережі хотіли "продати" Житомир за $1 млрд. Фото: скриншот.

Наразі оголошення про продаж Житомира вже видалено.

Нагадаємо, у Британії з’явилась перша вулиця на честь Володимира Зеленського – фото.

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