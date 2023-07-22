У Мережі хотіли "продати" Житомир за $1 млрд – фото

В Україні виставили на "продаж" місто Житомир.
На одній із українських платформ оголошень опублікували пост про "продаж" Житомира за $1 млрд доларів. Особа, яка розмістила оголошення, обіцяла "зробити знижку 10% та не продавати обласний центр росіянам".
Про це пишуть у Мережі.
Оголошення про "продаж" Житомира опублікували 20 липня. "Продати" місто людина вирішила через бажання переїхати до Києва.
"Житомир сіті терміново. Продаю з наміром переїхати до Києва. Торг умісний. Москалям не продам! До завтра знижка 10%", - йшлось у повідомленні.
Наразі оголошення про продаж Житомира вже видалено.
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