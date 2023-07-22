Білорусь отримала тактичну ядерну зброю РФ - CNN

Путін заявив, російські ядерні боєголовки у Білорусі є так званим "стримуванням" Заходу та США.

Росія перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

Про це пише CNN із посиланням на розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA).

"Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) "не має підстав сумніватися" у заяві президента Росії Володимира Путіна про те, що Росія перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі", - процитувало виданння високопосадовці DIA.

Журналісти нагадують, що минулого місяця на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін заявив, що перші російські ядерні боєголовки були доставлені на територію Білорусі та додав, що вони були розміщені там для так званого "стримування".

За даними Федерації американських вчених, Росія має близько 4477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок, зокрема близько 1900 одиниць тактичної ядерної зброї.

" Незрозуміло, яку частину цього арсеналу Путін збирається перемістити, а офіційні особи США та Заходу публічно не підтвердили, що будь-яка зброя була передана Білорусі. Чиновники не стали розкривати, чому вони так вважають. Вони визнали, що розвідувальному співтовариству США важко відстежити цю зброю навіть за допомогою супутникових знімків ", - йдеться у повідомленні.

Ядерна зброя в Білорусі

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 14 червня заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. За його словами, ця зброя втричі потужніша за атомні бомби, скинуті військами США на Хіросіму та Нагасакі 1945 року.

Однак під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності Білорусі він запевнив, що ядерна зброя в Білорусі "ніколи не буде використана". Лукашенко додав, що розміщення "ядерки" в РБ було його особистою ініціативою. З його слів, ядерна зброя має бути розміщена в Білорусі "в надійному місці".

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