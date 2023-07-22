Нічна атака безпілотниками: у ЗСУ розповіли про кількість збитих дронів

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У ніч проти суботи, 22 липня, російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку п’ятьма ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Усі дрони знищено.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 дронів-камікадзе знищено", - йдеться у повідомленні ПС.
Крім того, протягом минулої доби, 21 липня, протиповітряною обороною збито дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Зазначається, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.