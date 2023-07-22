Нічна атака безпілотниками: у ЗСУ розповіли про кількість збитих дронів

У ніч проти суботи, 22 липня, російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку п’ятьма ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Усі дрони знищено.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 дронів-камікадзе знищено", - йдеться у повідомленні ПС.

Крім того, протягом минулої доби, 21 липня, протиповітряною обороною збито дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Зазначається, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.