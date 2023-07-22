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Російська армія атакувала дронами Кіровоградську область: деталі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Російська армія атакувала дронами Кіровоградську область: деталі

РФ атакувала Кіровоградську область безпілотниками вночі 22 липня. / Фото: Associated Press

Минулося без жертв.

Вночі проти суботи, 22 липня, російська окупаційна армія знов атакувала Кіровоградську область безпілотниками. Спрацювали сили ППО.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Сьогодні вночі російський агресор знов атакував Кіровоградщину дронами. Працювала ППО", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

За його словами, за попередньою інформацією, без загиблих і  травмованих. Також немає руйнувань цивільних будівель.

Нагадаємо, вночі 22 липня у низці українських областей оголошена повітряна тривога.  Більшості "червоних" областей загрожували ворожі ударні БпЛА, зокрема Кіровоградські. Харківщині та Сумщині - балістичне озброєння. 

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Дата публікації
Перегляди
1706
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