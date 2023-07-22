ЗСУ контратакують під Бахмутом, РФ перекидає сили під Авдіївку: ISW про бої на Донеччині

На усіх ділянках фронту точаться важкі бої. Збройні сили України контратакують під Бахмутом на Донеччині. Своєю чергою, росіяни перекидають сили під Авдіївку.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На усіх ділянках фронту точаться важкі бої / Фото: Associated Press

Українські війська продовжували контрнаступальні операції на північному та південному флангах Бахмута та досягли обмежених успіхів 21 липня. Геолокаційні кадри за 21 липня показують, що ЗСУ просувалися вздовж траси E40 (Бахмут-Слов’янськ) на північний схід від Оріхово-Василівки, що за 11 км на північний захід від міста.

Генштаб України повідомив, що Сили оборони продовжували наступальні дії на північ і південь від Бахмута, де російські сили розгорнули підкріплення. Зазначається, що тривають запеклі бої на напрямках Оріхово-Василівка-Парасковіївка та Кліщіївка-Андріївка.

За словамиречника Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого, українські війська продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку, де активізуються українські наступальні дії. Крім того, вони ведуть маневрові дії на Бахмутському напрямку, щоб уникнути великих втрат.

Аналітики зауважують, що 21 липня російські окупаційні війська здійснили атаки в районі Бахмута й не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували українські позиції на південно-західній околиці Кліщіївки та поблизу Григорівки.

Карта боїв ISW. Ситуація в Бахмуті.

Українські сили оборони проводили обмежені наступальні дії вздовж лінії міста Авдіївка-Донецьк. Втім, не досягли жодних підтверджених успіхів 21 липня. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що досягли невідомого успіху в районі Авдіївки за останні два-три тижні.

Фахівці ISW зауважують, що російські війська продовжували наступ вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і не робили жодних підтверджених наступів 21 липня. Генштаб України також повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки), Красногорівки (23 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки та Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

"Російські джерела стверджували, що російські сили витіснили українські сили з позицій біля Веселого та Кам’янки (5 км на північний схід від Авдіївки), але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень", - йдеться у звіті.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська атакували українські позиції біля Мар’їнки, Красногорівки та Невельського. Барабаш повідомив, що російські війська продовжують спроби оточити Авдіївку та перекидають у цей район підкріплення, включно з невизначеними підрозділами морської піхоти, які раніше перебували в Нікольському під Маріуполем.

Карта боїв ISW. Бої в на Донеччині.

Нагадаємо, речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ наступають на трьох напрямках. За його словами, на Бахмутському напрямку українські оборонці ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

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