Шлях до Бахмута скроплений кров’ю: репортаж з лінії фронту

За останні тижні підрозділам ЗСУ вдалося просунутися на понад кілометр на Бахмутському напрямку. Коли панівні висоти навколо Бахмута будуть захоплені, місто буде оточене. ЗСУ розраховують, що ворог після цього здійснить черговий “акт доброї волі” та полишить зруйноване місто.

Про це йдеться в репортажі ТСН з лінії фронту.

Українські винищувачі пронизують небо. Поряд відстрілюються гвинтокрили. Наша авіація та важка техніка прикривають штурм піхоти поблизу Бахмута.

Трасою, що на півночі міста, несуться на максимальній швидкості реанімобілі, щоб якнайшвидше надати допомогу пораненим, зупинити кров і залікувати рани від ворожих уламків.

Поряд із медиками сидить військовослужбовець 30-ї ОМБр Михайло. Його контузило від вибуху. Але він постійно говорить про свого побратима, який залишився на полі бою. Назавжди.

“Йому в спину – черга автоматна. Ми не змогли його зразу забрати, бо ворог був за пару метрів від нас”, – каже він.

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На південному фланзі Бахмута українські армійці займають панівні висоти. Контроль над ними має змусити ворога відступити з міста. За кілька днів воїнам вдалося просунутись на понад кілометр. Але цей шлях политий кровʼю наших воїнів.

У одного піхотинця уламки перемололи кістки на ногах. Іншому – прошили тіло. Їх вивозять із поля бою на пікапі, разом із тілом загиблого побратима.

Це ціна просування військ по мінних полях ворога. Росіяни буквально засіяли сотнями мін навколо кожну позицію.

“Є позиції, [які можна взяти] нашвидкуруч, а є і бліндажі добрі, й укріплення. Ми зачищаємо посадки, укріплюємося і йдемо до перемоги, як можемо, покроково”, – розповідає боєць 28-ї ОМБр Максим.

Нашим військам нічого не залишається, як проходити пішки ці кілометри та застрибувати до окопів росіян – нищити їх у їхніх же норах або брати в полон.

Цього разу у український полон потрапили шестеро окупантів. А загалом за останній місяць, каже полковник Євген Межевікін, який керує південним напрямком Бахмутського фронту (тактичним угрупованням “Адам”), назбиралося вже понад пів сотні полонених росіян.

Щодня разом із керівниками бригад своєї тактичної групи Євген Межевікін продумує нові пастки для росіян. Хоча й визнає – артилерії у ворога більше, але регулярні війська, які замінили “вагнерівців” на цій ділянці фронту, вже не такі завзяті.

“Щоденно йде знищення систем залпового вогню БМ-21 “Град”, вони горять і детонують дуже видовищно. Артустановки “Піон”, гаубиці Д-30, Д-20, станції розвідки та радіоелектронної боротьби – все це виявляють наші засоби, і в день знищується до 10 одиниць”, – розповідає керівник тактичного угруповання “Адам”.

І хоч росіяни підкинули підкріплення своїх десантників, стримати просування ЗСУ їм не вдається. З кожним відбитим кровʼю й потом наших солдатів метром української землі ЗСУ стають все ближчими до оточення Бахмута.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Ось вона – ціна кожного звільненого метра під БАХМУТОМ! Репортаж, який ШОКУЄ!"

Нагадаємо, на сьогодні є всі умови для звільнення Бахмута, і російські війська там перебувають у напівоточенні.

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