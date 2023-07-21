Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: що обговорювали

Сторони обговорили "зернову угоду" та Формулу Миру.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої сторони обговорили ситуацію з "зерновою угодою".

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Зеленського у Telegram.

У повідомленні вказується, що через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи.

"Загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії. Спільними зусиллями ми маємо відвернути глобальну продовольчу катастрофу", - заявив Зеленський.

Президент заявив, що під час розмови з Ердоганом він подякував за плідну зустріч у Стамбулі 7 липня та принципову позицію Туреччини щодо членства України в НАТО.

"Ми скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. Розблокування «зернового коридору» є абсолютним пріоритетом", - повідомив президент.

Також сторони обговорили реалізацію Формули Миру. Зеленський закликав Ердогана сприяти поверненню українських ув’язнених, зокрема кримських татар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія покладає сподівання на голод, який вона намагається створити, аби країни Заходу відмовилися від запроваджених проти неї санкцій, заявив 21 липня постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче обговорити подовження "зернової угоди" з Путіним.

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