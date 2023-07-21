"Путін блефує": військовий експерт оцінив Чорноморський флот РФ

Диктатор розраховує на те, що Захід не відреагує на блокаду.

Росія не наважиться безпосередньо атакувати іноземні торгові судна в Чорному морі, оскільки одна загроза застосування сили змусить їх залишити регіон.

Про це в інтерв'ю BILD виступив італійський військовий експерт Томас Тейнер.

"Проста загроза того, що Росія може атакувати цивільні судна, змусить усі страхові компанії відкликати покриття суден, які захочуть зайти до Одеси", – сказав він.

Чорноморський флот не витримає протистояння з НАТО

Військовий експерт наголосив, що Чорноморський флот РФ не впорається з потенційним протистоянням НАТО.

"Чорноморський флот – це переважно радянський мотлох. Найкращі кораблі це два фрегати проєкт 11356 ("Адмірал Григорович" та "Адмірал Ессен") та чотири підводні човни покращеного проєкту 877 "Палтус", – зазначив фахівець.

Так, Путін припускає, що Захід не відреагує на незаконну морську блокаду військовим шляхом.

За словами Тейнера, якщо Росія обстріляє корабель НАТО, то понад 100 винищувачів Альянсу атакують невеликий і технологічно відсталий Чорноморський флот. Після цього його більше не буде.

"Усі російські кораблі будуть потоплені, всі бази Чорноморського флоту стерті з лиця землі, а російські війська в Криму знищені. Путін це знає. Він блефує та виграє, якщо Захід знову відступить", – підсумував військовий експерт.

Раніше зауважувалося, що президент Туреччини Реджеп Ердоган планує поговорити з диктатором Володимиром Путіним щодо продовження зернової угоди.

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