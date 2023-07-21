Росія готує альтернативний план постачання зерна без України – FT

За задумом Кремля, Катар заплатить Москві за доставку російського зерна до Туреччини, яка потім розподілить урожай між "країнами, що цього потребують.

Росія просуває план постачання зерна до Африки та усунення України зі світового ринку після виходу Москви із "зернової угоди".

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

Очільник Кремля Володимир Путін запропонував альтернативну ініціативу, згідно з якою Катар заплатить Москві за доставку російського зерна до Туреччини, яка потім розподілить урожай між "країнами, що цього потребують".

Як повідомляє джерело, ні Катар, ні Туреччина не погодилися з планом, що пропонує Москва, але ще не винесла на формальний рівень. Інша особа, знайома з цим питанням, сказала, що Катар навряд чи підтримає цю ідею.

Згідно з проектом меморандуму, на який посилається видання, Росія повинна була відправити до Туреччини до одного мільйона тонн зерна "на пільгових умовах". Катар повністю сплатив би рахунок, а зерно постачалося б до Туреччини, щоб потім відправляти його до Африки.

Український дипломат, який брав участь у перемовинах щодо зерна, розповів, що вони бачили тристоронній Меморандум про взаєморозуміння між Туреччиною, Росією та Катаром та додав, що Україна доклала певних зусиль, щоб зупинити це.

За повідомленням інших джерел, Росія має висунути свою пропозицію на саміті з африканськими лідерами в Санкт-Петербурзі наприкінці липня та під час візиту Путіна до Туреччини в серпні.

Кремль та Катар поки не коментують ситуацію. Туреччина та Україна не відповіли на запит про коментар.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче обговорити подовження "зернової угоди" з Путіним.

Є інформація, що має бути кілька раундів переговорів.

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