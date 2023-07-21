Ердоган поговорить з Путіним про подовження "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір обговорити продовження "зернової угоди" з президентом-диктатором РФ Володимиром Путіним. Йдеться про кілька раундів переговорів.

Про це турецький лідер заявив по поверненню з турне країнами Перської затоки, повідомляє "Анадолу".

Ердоган наголошує, що Анкара продовжує контакти з Москвою. Зокрема на рівні міністерств закордонних справ. За словами президента Туреччини, він має намір обговорити з Путіним "зернову угоду" як телефоном, так і під час його візиту до Туреччини.

Глава Туреччини висловив переконання, що переговори з очільником Кремля допоможуть забезпечити продовження "зернової угоди". Адже, зі слів Ердогана, продовження цієї угоди буде на благо людства.

"У нього (Путіна - Ред.) також є певні очікування від західних країн, і ті зі свого боку мають вжити відповідних заходів", - сказав Ердоган.

Своєю чергою, турецька сторона докладе всіляких зусиль, зокрема дипломатичних, для відновлення "зернової угоди", додав президент.

Нагадаємо, також Ердоган закликав Захід задовольнити очікування Росії щодо "зернового коридору". На його думку, припинення угоди матиме "низку наслідків": підвищення світових цін на продовольство, голод у деяких регіонах і наступні нові хвилі міграції.

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