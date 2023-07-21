Ексміністр охорони здоров'я Степанов отримав підозру від НАБУ

Колишнього урядовця підозрюють у причетності до злочинної схеми, яка нібито існувала на державному підприємстві “Поліграфкомбінат”, яким він свого часу керував.

У Національному антикорупційному бюро заявили про викриття корупційної схеми на ДП "Поліграфічний комбінат Україна" в 2013-2016 роках, завдяки якій з підприємства вивели понад 450 млн грн. Загалом у справі оголошено підозру п'яти особам, серед яких - Максим Степанов, який у той час очолював це держпідприємство, а згодом став міністром охорони здоров'я в уряді Дениса Шмигаля.

Про це повідомили на сайті НАБУ.

У повідомленні йдеться, що у 2013 році тодішній голова “Поліграфкомбінату”, яким, як відомо з відкритих даних, був Максим Степанов, придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карт, посвідчень водія тощо.

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“Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень”, - стверджують в НАБУ.

За даними слідства, підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів, що дозволяло їм отримувати додаткову винагороду у формі роялті. Кабінет міністрів за ініціативи НАБУ і САП припинив ці виплати на початку 2022 року.

Схема корупційної схеми, яка, за версією слідства, існувала на ДП "Поліграфкомбінат "Україна" / Фото: НАБУ

Водночас НАБУ стверджує, що частину грошей у розмірі майже $1,5 млн головний підозрюваний легалізував в Україні, зокрема шляхом фіктивного продажу корпоративних прав за завищеною вартістю.

“21 липня 2023 року про підозру повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП "Поліграфкомбінат", фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії). Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України)”, - повідомили в НАБУ.

У викритті схеми, яка існувала на ДП “Поліграфкомбінат "Україна", взяли участь слідчі з України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.

У пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури додали, що за результатами діяльності спільної слідчої групи в Естонській Республіці викрито громадянина цієї країни, який перевіряється правоохоронними органами різних країн на причетність до організації складної системи відмивання коштів по цілому світу. Окрім нього правоохоронцями Естонії повідомлено про підозру у легалізації коштів ще трьох громадян Естонії.

Французькими правоохоронцями надається оцінка законності інших осіб на території Франції.

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