На Вінниччині у полі помітили бурого ведмедя: з'явилося відео

Хижак небезпечний для людей, тому місцевих жителів закликають бути обачними в разі зустрічі з твариною і не намагатися спіймати її самотужки.

На Вінниччині в полях у південно-східній частині області помітили бурого ведмедя, занесеного до Червоної книги України.

Про це повідомив голова Тульчинської ОДА Олександр Гаврилюк у Facebook та оприлюднив відео.

"Обережно, ведмідь! 20-21 липня 2023 року мешканцями Студенянської, Піщанської та Крижопільської громад був помічений бурий червонокнижний ведмідь, який рухався полями в бік Вапнярської громади", - йдеться у дописі.

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Бурий ведмідь - це рідкісна тварина, занесена до Червоної книги України. Однак хижак небезпечний для людей, тому місцевих жителів закликають бути обачними в разі зустрічі з твариною і не намагатися спіймати її самотужки. В разі виявлення ведмедя просять повідомляти поліцію та місцевих мисливствознавців.

"Під час виявлення ведмедя прохання зателефонувати 102 та головному мисливствознавцю філії "Тульчинське лісомисливське господарство" ДП "Ліси України" 0674308421 (Німий Олександр) і в жодному разі не ухвалювати самостійних рішень щодо вилову тварини", - наголосив Гаврилюк.

Увага! Обережно ведмідь! 20-21 липня 2023 року мешканцями Студенянської, Піщанської та Крижопільської громад був помічений бурий червонокнижний ведмідь, який рухався полями у бік Вапнярської громади. Шановні громадяни! Будьте обачними під час зустрічі з твариною. Та пам’ятаєте, що ведмідь бурий – це тварина, яка віднесена до Червоної книги України! Під час виявлення ведмедя прохання зателефонувати 102 та головному мисливствознавцю філії Тульчинське лісомисливське господарство ДП «Ліси України» 0674308421 (Німий Олександр) і в жодному разі не ухвалювати самостійних рішень щодо вилову тварини. Опубліковано Олександр Гаврилюк - Голова Тульчинської РДА Пʼятниця, 21 липня 2023 р.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині виявили сліди ведмедя, якого в регіоні бути не може: спеціалісти попереджають про небезпеку.

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