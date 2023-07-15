Ведмідь напав на росіянку і загриз її на смерть

У Магадані, Росія, бурий ведмідь напав на дівчину в районі танкодрому і загриз її на смерть.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

Подія сталася 15 липня, близько трьох години дня за місцевим часом. До чергової частини надійшов дзвінок про те, що ведмідь напав на людину. Поліцейські, мисливці та співробітники Росгвардії, які приїхали на місце події, побачили там бурого ведмедя та понівечене тіло дівчини.

Ведмедя ліквідували. Наразі слідчі оглядають місце події. За фактом події ведеться перевірка.

Як пишуть пропагандисти РФ, у червні у Магадані сталося вже кілька нападів ведмедів на людей. Двоє людей загинули, четверо було госпіталізовано. Тоді мисливці застрелили ведмедицю та ведмежа.

Нагадаємо, в Японії під час випробувань вибухнула нова космічна ракета.

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