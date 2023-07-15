В Японії під час випробувань вибухнула нова космічна ракета

На випробувальному полігоні Японського агентства аерокосмічних досліджень стався потужний вибух двигуна ракети-носія.

Про це пише New York Post.

За словами японських чиновників, вибух стався приблизно за 50 секунд після початку випробувань двигуна, яким було оснащено другий ступінь японської ракети-носія Epsilon S. Це поліпшена версія ракети, яку не вдалося відправити в космос у жовтні минулого року.

Наразі представники Японського агентства аерокосмічних досліджень займаються розслідуванням причин вибуху.

Раніше стало відомо, що Південна Корея запустила перший орбітальний зонд, який вивчатиме супутник Землі.

Читайте також: