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В Японії під час випробувань вибухнула нова космічна ракета

В Японії під час випробувань вибухнула нова космічна ракета

Ракету не вдалося запустити в космос / Фото: Associated Press

Минулося без жертв та постраждалих.

На випробувальному полігоні Японського агентства аерокосмічних досліджень стався потужний вибух двигуна ракети-носія. 

Про це пише New York Post.

За словами японських чиновників, вибух стався приблизно за 50 секунд після початку випробувань двигуна, яким було оснащено другий ступінь японської ракети-носія Epsilon S. Це поліпшена версія ракети, яку не вдалося відправити в космос у жовтні минулого року.

Наразі представники Японського агентства аерокосмічних досліджень займаються розслідуванням причин вибуху.

Раніше стало відомо, що Південна Корея запустила перший орбітальний зонд, який вивчатиме супутник Землі.

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