В Японії під час випробувань вибухнула нова космічна ракета

Минулося без жертв та постраждалих.
На випробувальному полігоні Японського агентства аерокосмічних досліджень стався потужний вибух двигуна ракети-носія.
Про це пише New York Post.
За словами японських чиновників, вибух стався приблизно за 50 секунд після початку випробувань двигуна, яким було оснащено другий ступінь японської ракети-носія Epsilon S. Це поліпшена версія ракети, яку не вдалося відправити в космос у жовтні минулого року.
Наразі представники Японського агентства аерокосмічних досліджень займаються розслідуванням причин вибуху.
Раніше стало відомо, що Південна Корея запустила перший орбітальний зонд, який вивчатиме супутник Землі.
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