"Після заколоту Пригожина ПВК "Вагнер" поділиться на 4 частини" - Подоляк

Є чотири складники, які росіяни будуть продовжувати робити щодо України.

Після заколоту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина ПВК поділиться на 4 частини.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, перша частина переходить на роботу включно з рекрутинговими центрами в Міноборони, які братимуть участь і війні і надалі, утім, будуть розосереджені по різних частинах.

"Друга складова – найбільш людиноненависницька перейде на роботу в Росгвардію, до речі, туди передають важку зброю. На базі Росгвардії якраз і створять загони підтримки путінської вертикалі, якщо почнуться певні неконтрольовані силові процеси в Росії. Але між тим, найбільш неадекватні з “Вагнер” переходитимуть саме в росгвардію. І це вже процес", - зазначає Подоляк.

Ще одна частина залишиться у Білорусі, її Пригожин отримав начебто у подарунок.

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"Пару сотень вагнерівців-інструкторів, які будуть навчати його спецназ, що треба робити і як треба кувалдою розбивати голову своїм опонентам під час масових заворушень. Це в Білорусі буде робити частково “Вагнер”, - прогнозує радник Офісу президента.

І четверта частина могла б залишитися та мати певну роботу.

"Тому, мені здається, що навіть там “Вагнер” не залишить активи, тобто контроль над тими чи іншими корисними копалинами, я так делікатно скажу, і урядами низки африканських країн. Замість цього там будуть знову ж таки ті загони, які будуть на базі Росгвардії", - резюмує Подоляк.

Раніше Подоляк розповів, що є чотири складники, які росіяни будуть продовжувати робити щодо України. Зокрема, серед них - "невдалі спроби" контрнаступу ЗСУ на фронті, наративи втоми Європи від війни, фейки про України та інше.

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