Подоляк попередив про "небезпечну гру" Росії проти України

Є чотири складники, які росіяни будуть продовжувати робити щодо України. Зокрема, серед них - "невдалі спроби" контрнаступу ЗСУ на фронті, наративи втоми Європи від війни, фейки про України та інше.

Детально про них розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю для 24 каналу.

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Перше, за словам політика, пропагандисти Кремля будуть кричати про невдалі наступальні операції, які не дозволяють швидко деокупувати території, як наслідок війна затягнеться на роки і буде багато жертв.

"Це ключовий примітивний наратив, який вони будуть просувати і роблять вже", - вважає Подоляк.

"Друге – "вас не люблять вже ваші партнери, змушені вас підтримувати, але в них йдуть постійні політичні перевибори, консультації, конфлікти і тому партнери поступово зменшуватимуть свою підтримку і поступово ви залишитеся один на один з Росією", - зауважив він.

Третя, продовжив Подоляк, росіяни просуватимуть, що російський військово-промисловий комплекс перебудувався і масштабно готується до наступних етапів, які почнуться восени чи взимку.

"Четверте – Україна повністю корумпована, в Україні хтось мародерствує на війні (не без цього), на жаль, тут є певні елементи. Бо якщо ти хочеш впливати на щось, треба, щоб була якась першочергова правдивість. Росія робить це достатньо вульгарно і виглядає це нікчемно. Вони казатимуть, що тут уряд зацікавлений, щоб війна тяглася роками, бо вони на ній "заробляють". Це примітивна теза, яка була з першого дня, але періодично вони роблять її ключовою. Плюс спроби примітивної дискредитації – руйнування ГУРу, знищення певних командирів і так далі", - підсумував він.

Як повідомля раніше, у Зеленського назвали три варіанти закінчення війни.

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