Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Подоляк попередив про "небезпечну гру" Росії проти України

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1226
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Подоляк попередив про "небезпечну гру" Росії проти України

Радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів про "небезпечну гру" РФ

Ключовий примітивний наратив РФ, спрямований проти України, - невдалий контрнаступ ЗСУ і багато жертв.

Є чотири складники, які росіяни будуть продовжувати робити щодо України. Зокрема, серед них - "невдалі спроби" контрнаступу ЗСУ на фронті, наративи втоми Європи від війни, фейки про України та інше. 

Детально про них розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю для 24 каналу.

Перше, за словам політика, пропагандисти Кремля будуть кричати про невдалі наступальні операції, які не дозволяють швидко деокупувати території, як наслідок війна затягнеться на роки і буде багато жертв.

"Це ключовий примітивний наратив, який вони будуть просувати і роблять вже", - вважає Подоляк.

"Друге – "вас не люблять вже ваші партнери, змушені вас підтримувати, але в них йдуть постійні політичні перевибори, консультації, конфлікти і тому партнери поступово зменшуватимуть свою підтримку і поступово ви залишитеся один на один з Росією", - зауважив він.

Третя, продовжив Подоляк, росіяни просуватимуть, що російський військово-промисловий комплекс перебудувався і масштабно готується до наступних етапів, які почнуться восени чи взимку.

"Четверте – Україна повністю корумпована, в Україні хтось мародерствує на війні (не без цього), на жаль, тут є певні елементи. Бо якщо ти хочеш впливати на щось, треба, щоб була якась першочергова правдивість. Росія робить це достатньо вульгарно і виглядає це нікчемно. Вони казатимуть, що тут уряд зацікавлений, щоб війна тяглася роками, бо вони на ній "заробляють". Це примітивна теза, яка була з першого дня, але періодично вони роблять її ключовою. Плюс спроби примітивної дискредитації – руйнування ГУРу, знищення певних командирів і так далі", - підсумував він.

Як повідомля раніше, у Зеленського назвали три варіанти закінчення війни.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1226
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація