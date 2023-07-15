 Подоляк прогнозує новий заколот в Росії

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прогнозує новий заколот в Російській Федерації. І він може бути більш потужним, аніж бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Таку думку представник ОП висловив в інтерв'ю "24 каналу".

Подоляк висловив думку про те, що зниклі російські генерали "дають покази щодо того, що це (бунт Пригожина - Ред.) було таке. За його словами, ці воєначальники "не мають впливу на оперативно-тактичні рішення, які ухвалюються безпосередньо в зоні проведення так званої "СВО".

"Це все говорить про ключову складову; все, що стосується "Вагнера" сьогодні і вчора, і під час невдалого заколоту, говорить про те, що ерозія силової вертикалі, ерозія силових відносин і міжвідомчих відносин в Росії набирає обертів. І це процес гниття, який точно призведе до потужного внутрішнього заколоту, реального, реалістичного. Це не буде такий демонстративний маніфестний марш. Але це буде означати наступне – низка тактичних поразок Росії вздовж лінії фронту і всі ці хвороби, які вже бурхливо розвиваються у внутрішньому політичному організмі Росії, проявлять себе внутрішніми бойовими діями", - наголосив Михайло Подоляк.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що президент-диктатор РФ Володимир Путін хоче зберегти ПВК "Вагнер", але без Пригожина. Зокрема, як приклад, вони наводять твердження очільника Кремля про те, що він запропонував бойовикам можливість служити під керівництвом командира з позивним "Сєдой", який командував "вагнерівцями" протягом останніх 16 місяців.

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