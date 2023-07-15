Подоляк прогнозирует новый мятеж в России

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прогнозирует новый мятеж в Российской Федерации. И он может быть более мощным, чем бунт предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Такое мнение представитель ОП высказал в интервью "24 каналу".

Подоляк выразил мнение о том, что исчезнувшие российские генералы "дают показания относительно того, что это (бунт Пригожина — Ред.) было такое. По его словам, эти военачальники "не оказывают влияния на оперативно-тактические решения, принимаемые непосредственно в зоне проведения так называемой "СВО".

"Это все говорит о ключевой составляющей; все, что касается "Вагнера" сегодня и вчера, и во время неудачного мятежа, говорит о том, что эрозия силовой вертикали, эрозия силовых отношений и межведомственных отношений в России набирает обороты. И это процесс гниения, Это не будет такой демонстративный манифестный марш, но это будет означать следующее – ряд тактических поражений России вдоль линии фронта и все эти бурно развивающиеся болезни во внутреннем политическом организме России проявят себя внутренними боевыми действиями", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Аналитики Института изучения войны считают, что президент-диктатор РФ Владимир Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер", но без Пригожина. В частности, в качестве примера они приводят утверждение главы Кремля о том, что он предложил боевикам возможность служить под руководством командира с позывным "Седой", командовавшим "вагнеровцами" в течение последних 16 месяцев.

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