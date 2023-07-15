"Что бабахает?": жители Севастополя сообщают о взрывах

Во временно оккупированном Севастополе местные жалуются на взрывы.

В северной части временно оккупированного Севастополя утром 15 июля раздаются взрывы. Жители сообщили о серии залпов.

Об этом пишут в Telegram-канал "ЧП/Севастополь".

"Что бабахает? Уже семь или восемь залпов", — пишут очевидцы.

Оккупационная "власть" и военное руководство Украины пока никак не комментировали эту информацию.

Напомним, Роман Свитан рассказал, где российские захватчики не способны удерживать оборону временно оккупированных территорий и могут готовить новые "жесты доброй воли".

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