"Що бабахає?": мешканці Севастополя повідомляють про вибухи

У тимчасово окупованому Севастополі місцеві жаліються на вибухи.

У північній частині тимчасово окупованого Севастополя вранці 15 липня лунають вибухи. Мешканці повідомили про серію залпів.

Про це пишуть у Telegram-канал "ЧП/Севастополь".

"Що бабахає? Вже сім чи вісім залпів", - пишуть очевидці.

Окупаційна "влада" та військове керівництво України наразі жодним чином не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, Роман Світан розповів, де російські загарбники не здатні втримувати оборону тимчасово окупованих територій та можуть готувати нові "жести доброї волі".

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