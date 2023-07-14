Процесс распада России уже не остановить, это произойдет скоро - Данилов

Российский диктатор Владимир Путин начал процесс фрагментации России 24 февраля 2022, когда начал полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом в своем интервью ТСН заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он заявил, что после бунта Пригожина ситуация внутри России продолжает накручиваться и этот процесс не останавливается.

"Нагрев идет внутри России. Они сейчас как могут все это блокируют... Я могу сказать, это больная страна, у которой уже не осталось ничего, чтобы имело отношение к человечности... Там ждут времена, когда начнутся все эти процессы. Единственная проблема, что Запад к этому не готов… Мы предупреждали еще после 24 февраля, что Запад должен быть готов к фрагментации России… Фрагментацию России начал Путин 24 февраля», – заявил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО заявил, что процесс распада России начнется очень скоро, и все должны быть к этому готовы.

Напомним, ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что российские генералы могут объединиться и устранить Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава украинского ГУР Кирилл Буданов рассказал, что разведка имеет источники, близкие президенту-диктатору России Владимиру Путину.

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